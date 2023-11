W niedzielę, 21 października, w Warszawie został wybrany nowy prezydent miasta - Rafał Trzaskowski. To właśnie on zastąpi Hannę Gronkiewicz-Waltz, która przez 12 lat sprawowała funkcję prezydenta. Rafał Trzaskowski był faworytem mieszkańców Warszawy - w I. turze wyborów pokonał konkurentów większością 54,1 proc. głosów. Teraz wszyscy zastanawiają się, ile Rafał Trzaskowski będzie zarabiać, gdy już obejmie urząd. My już to wiemy!

Reklama

Zobacz: Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta Warszawy. Zobacz jego przepiękną żonę i syna!

Rafał Trzaskowski - ile będzie zarabiać?

Teraz okazuje się, że Rafał Trzaskowski będzie otrzymywać pensję podobną do tej, którą miała Hanna Gronkiewicz-Waltz. "Gazeta Wyborcza" wyliczyła, że zarobki byłej prezydent wynosiły 12 tys. 436 złotych. Na jej pensję składało się:

- 5,2 tys. pensji zasadniczej

- 2,5 tys. dodatku funkcyjnego

- ok. 3,6 tys. dodatku specjalnego

- 1 tys. dodatku za staż pracy.

Rafał Trzaskowski prawdopodobnie nie otrzyma ostatniego dodatku, ale nie da się ukryć, że to już niewielka strata. Myślicie, że to odpowiednie zarobki dla prezydenta stolicy?

Zobacz także: Bardzo rzadko pokazuje się z mężem! Tym razem przyszła na wybory. Jak wygląda Iwona Morawiecka, żona premiera?

Przeczytaj: Kasia Tusk poszła z rodzicami zagłosować w wyborach samorządowych! Jej brzuszek widać już naprawdę wyraźnie!

Rafał Trzaskowski został nowym prezydentem Warszawy

East News

Rafał Trzaskowski zdobył 54,1 proc. głosów

Reklama