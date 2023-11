Rafał Szatan wydał kolejny singiel o dość prostym, aczkolwiek zaskakującym tytule - "HIT"! Czy rzeczywiście piosenka gwiazdora "M jak miłość" stanie się przebojem? Jego "HIT" to funk’owo-rock&roll’owy, mocny utwór, który łatwo wpada w ucho.

Rafał Szatan idzie jak burza! Niedawno zdobył 2. miejsce w finale 10. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", dostał rolę Eryka w serialu "M jak miłość" i na szczęście nie rezygnuje z kariery muzycznej! Choć ostatnio zdarzyła mu się przykra historia (jego konto na Instagramie zostało skradzione), Rafał wierzy w sukces nowej piosenki:

Dzień dobry!! Niestety witam Was na moim nowym Instagramie!! „Coś się kończy, coś zaczyna”... mojej poprzednie konto zostało zhakowane i niestety chyba już usunięte... ???? Przykro mi z tego powodu, ponieważ byłem bardzo szczęśliwy, że od jakiegoś czasu tak intensywnie dołączaliście do mojego grona... :( A jeszcze bardziej mi przykro, ponieważ dziś chciałem Wam oznajmić oficjalnie, że we wtorek, czyli 4.12.2018 na Barbórkę, Światło dzienne ujrzy mój nowy singiel „HIT”!! Ja się nie poddaję, będę się starał Was informować w każdy możliwy sposób o wszystkich nowych działaniach!! A Wy jak możecie, to udostępniajcie wieści i przekazujcie dalej !! Miłej niedzieli... i do zobaczenia!! #nie #wiem #jak #to #ogarnać #ale #coz #zaczynamy #od #nowa - napisał.