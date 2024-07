Rafał Olbrychski jest nie tylko utalentowanym aktorem i piosenkarzem (posłuchajcie koniecznie jego ostatniego singla), ale też... kucharzem! W nowym numerze „Party” znajdziemy felieton Rafała na temat jego pasji do… gotowania i Azji! Olbrychski gotuje odkąd ma 15 lat:

Kiedy miałem 15 lat, wyprowadziłem się od Mamy, która była wspaniałą kucharką i zamieszkałem z Ojcem, który nie umiał ugotować nic poza jajkiem na miękko. Trochę więc z konieczności, a trochę z przyzwyczajenia do dobrego, zabrałem się do przyrządzania potraw. Miałem też wtedy wielkie szczęście, bo mogłam podróżować po świecie. Poznawałem dzięki temu nieznane u nas smaki i kulturę innych krajów dosłownie od kuchni - pisze Rafał.

Na początku Rafał prezentuje nam przepisy prosto z Azji!

Proponuje popularne curry warzywno-kokosowe (robią je tam praktycznie wszędzie i zawsze smakuje troszkę inaczej), słodko-kwaśne ogórki z chili, mięta i kolendrą z Wietnamu, a dla tych, którzy nie mogą żyć bez mięsa, mój własny przepis na podudzia kurczaka (jestem pewny, ze pasują do pozostałych dań!). We wszystkich tych przepisach pojawia się świeża kolendra. To mój ulubiony smak Azji. Jeśli jednak nie lubicie kolendry (w co nie wierzę), możecie usunąć ją z przepisu, a i tak zachowa on swój orientalny charakter.