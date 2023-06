Rafał Mroczek opublikował w sieci kilka zdjęć z niedawnej akcji charytatywnej, w której wziął udział. Fani aktora "M jak miłość" zwrócili uwagę na tajemniczą blondynkę, która znajduje się tuż obok niego i opiera rękę na jego plecach. Jak po nitce do kłębka internauci podążali za tropem, by ustalić, czy brat Marcina Mroczka znów jest zakochany. Wszystko na to wskazuje. Zobaczcie! Rafał Mroczek pokazał ukochaną? To finalistka konkursu Miss Polonia Rafał Mroczek pochwalił się ostatnio swoim udziałem w akcji charytatywnej pod hasłem "Zostań Mikołajem", co zrelacjonował na swoim Instagramie. Na stories pokazał m.in. zdjęcia kobiet pakujących prezenty. Uwagę internautów przykuła sympatyczna blondynka, która na innym ujęciu siedzi obok aktora i opiera rękę na jego plecach. Internauci zaczęli bliżej przyglądać się zdjęciom Rafała Mroczka i szybko doszli do wniosku, że jego publikacje są zbieżne z tym, co przedstawia u siebie finalistka konkursu Miss Polonia, Magdalena Czech. Na przykład kiedy gwiazdor " M jak miłość " udał się do Barcelony, także i ona chwaliła się ujęciami z tego hiszpańskiego miasta. Podobnie było na początku października, kiedy obydwoje udali się na rowerową przejażdżkę i wycieczką na Polesie. Takich dowodów można znaleźć nieco więcej. Czy rzeczywiście jest to nowa miłość Rafała Mroczka? Zobacz także: Joanna Opozda gorzko o okresie ciąży: "Był dla mnie bardzo trudny" Rafał Mroczek i jego brat bliźniak, Marcin, od wielu lat grają w "M jak miłość", co przyniosło im wielką rozpoznawalność. W wywiadach bliźniacy często podkreślali, że są od siebie bardzo różni. Tak też układa się ich życie osobiste. Marcin Mroczek , czyli odtwórca roli Piotra Zduńskiego, od blisko dziesięciu lat jest mężem modelki Marleny Muranowicz, z którą mają...