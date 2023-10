Maciej Dowbor słynie ze swojego zamiłowania do wszelkich sportów. Prezenter bardzo chętnie wspiera też naszych sportowców z różnych dziedzin, gdy Ci walczą w kolejnych zawodach i turniejach. Tym razem gwiazdor pełen wielkich nadziei, zasiadł do kibicowania reprezentacji Polski w piłce nożnej, podczas meczu eliminacyjnego do Euro 2024. Niestety, jak wiadomo, Polacy odnotowali historyczną porażkę i przegrali z Mołdawią - drużyną, która aktualnie plasuje się na... 171. miejscu w światowym notowaniu. Po zakończonym meczu, Maciej Dowbor opublikował gorzki post na temat poczynań naszej reprezentacji. I doskonale rozumiemy jego emocje, bo tego po prostu nie dało się przemilczeć...

Maciej Dowbor gorzko o reprezentacji Polski w piłce nożnej. "Najbardziej zawstydzające wydarzenie sportowe"

Fani piłki nożnej zdecydowanie chcieliby jak najszybciej zapomnieć o tym, co wczoraj, 20 czerwca, wydarzyło się na stadionie w Kiszyniowie. Nasza reprezentacja przegrała z Mołdawią w meczu eliminacyjnym do Euro 2024 - zakończyła swój mecz z wynikiem 2:3. W tym miejscu jeszcze raz warto podkreślić, że Mołdawia aktualnie plasuje się na 171. miejscu w światowym notowaniu. Jednak ich wola walki i zaangażowanie zdecydowanie przewyższało to, co widzieliśmy w wykonaniu naszej reprezentacji.

Nic więc dziwnego, że wierny kibic, Maciej Dowbor, gorzko podsumował "wyczyn" polskich piłkarzy. Tuż po meczu opublikował mocny wpis:

- Wiele widziałem porażek polskich piłkarzy! Wiele razy przeżywałem jako kibic upokorzenie związane z występami Repry! Ale to co stało się w drugiej połowie, to było chyba najbardziej zawstydzające wydarzenie sportowe z udziałem ???????? - pokazujące brak zaangażowania, brak determinacji, próżność, lekceważenie i brak pokory. #polska #pilkanozna #eliminacje #wstyd - napisał Maciej Dowbor.

Pod postem Macieja Dowbora szybko pojawiły się komentarze od innych zawiedzionych kibiców. Zdecydowana większość w pełni zgadza się z tym, co napisał prezenter.

- Muszę przyznać, że Mołdawia pokazała naszym orlętom co to znaczy walka i zaciętość ????????❤️ btw piękny kraj polecam odwiedziny bardzo ???? - Nie oglądałam i widzę, że nic nie straciłam... I to ma być sport narodowy?? ???????? Oni powinni siatkarzom buty czyścić! - Zgadzam się w 100% dodam jeszcze brak szacunku do przeciwnika. No niestety przeliczyli się bardzo. ????‍♀️ - Zagrali pierwszą połowę i zeszli do szatni jak wygrani. Jakby mecz się już skończył. Na drugą połowę wyszli jak po puchar... A tu takie zaskoczenie. Przykro - piszą rozczarowani postawą polskich piłkarzy fani.

PIOTR KAMIONKA/REPORTER - DOWBOR

A Wy, oglądaliście ostatni mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej? Zgadzacie się z tym, co napisał Maciej Dowbor?