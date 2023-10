Rafał Maślak i Kamila Maślak oczekują narodzin córeczki. Wybrali dla niej przepiękne imię Michalina. Dumni rodzice zdecydowali się na kolejne imię na literę M. Ich pierwszy synek otrzymał imię Maksymilian, ponieważ takie wymarzył sobie Rafał. Z kolei Michalina to pomysł Kamili, chociaż Rafałowi również bardzo się podoba. Dziewczynka przyjdzie na świat lada dzień. Jej narodziny to spełnienie marzeń szczęśliwych rodziców. Jak nastroje przed porodem?

Czy Rafał Maślak będzie obecny podczas porodu ukochanej żony?

Rafał Maślak podkreślił, że obecność w szpitalu bardzo go stresuje.

Jestem prawdziwym mężczyzną, a prawdziwy mężczyzna ma to do siebie, że mdleje w szpitalu. Jak tylko wchodzę do szpitala na teren budynku to już mam zawroty głowy, jest mi słabo i boję się wszystkiego dookoła. Mam tak podświadomie.