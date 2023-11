1 z 4

Rafał Maserak przeprasza Paulinę Sykut! Kilka dni po "Sylwestrowej Mocy Przebojów" tancerz komentuje to, co stało się na scenie w Chorzowie i publicznie prosi o wybaczenie piękną prezenterkę Polsatu. To właśnie przez Rafała Maseraka Paulina Sykut zaliczyła sporą wpadkę podczas sylwestrowego koncertu. Tancerz tak podnosił Paulinę, że seksowna sukienka odsłoniła bieliznę gwiazdy Polsatu.

Paulina Sykut była wyraźnie zirytowana kiedy Rafał Maserak postanowił zażartować sobie z jej sylwestrowej kreacji. Po reakcji prezenterki tancerz chyba zrozumiał, że cała sytuacja wcale nie jest śmieszna dla samej Pauliny... Rafał Maserak postanowił więc przeprosić! Jak? Zobaczcie, co napisał i jak na jego wpis zareagowali internauci!

