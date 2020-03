Rafał Maserak pokazał pierwsze zdjęcie z synkiem! Ten widok z pewnością Was rozczuli

Przed kilkoma dniami media obiegła wspaniała nowina! Rafał Maserak po raz pierwszy został ojcem. Na świecie pojawił się synek tancerza i jego ukochanej. Świeżo upieczony tata jest naprawdę bardzo szczęśliwy i postanowił podzielić się swoją radością z internautami! Rafał Maserak pokazał właśnie pierwsze zdjęcie ze swoim synkiem! Ta fotografia z pewnością Was rozczuli!

W życiu Rafała Maseraka dzieje się naprawdę wiele. Już dzisiaj startuje program "Taniec z gwiazdami", w którym tancerz będzie partnerował młodej wokalistce, Sylwii Lipce. Jednak teraz dla Rafała Maseraka najważniejszy jest syn, który przed kilkoma dniami przyszedł na świat! Tancerz jest niezwykle szczęśliwy i ostatnio w rozmowie z nami zdradził, że nawet był przy porodzie! Było to dla niego wyjątkowe doświadczenie i wspaniała chwila. Tak podekscytowanego i szczęśliwego Rafała Maseraka nie widzieliśmy chyba nigdy wcześniej!

Świeżo upieczony tata postanowił podzielić się swoim szczęściem także z internautami. Na Instagramie Rafała Maseraka pojawiło się jego pierwsze zdjęcie z maluszkiem! Pod fotografią tancerz zamieścił wzruszający wpis.

Hello Word!💙💙💙💙💙

Mój świat stanął na głowie!! Jestem wdzięczny, że pojawiłeś się w naszym życiu! 👶🙏💙Podziwiam moją narzeczoną, która podjęła się urodzić naszego syna siłami natury - każda kobieta, która to robi jest wielka Ale zarówno cesarka jak i poród naturalny to wyzwanie dla kobiet! Ogromny Szacunek! 🙏🙏🙏To wspaniałe uczucie ❤️- napisał Rafał Maserak.