Rafał Maserak to ceniony autorytet w świecie tańca, który ocenia występy uczestników 18. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Oprócz kariery zawodowej tancerz jest szczęśliwym partnerem Małgorzaty Lis, z którą wychowuje syna Leona. Maserak chętnie dzieli się kadrami ze swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Tym razem opublikował w sieci wyjątkowe zdjęcie sprzed lat i dołączył do niego wzruszający wpis. Zobaczcie sami.

Rafał Maserak przekazał radosne wieści. Jego syn skończył 6 lat!

Rafał Maserak należy do grona osób, które szczególnie cenią rodzinne ciepło. Prywatnie, jako tata Leona, z dumą i wzruszeniem obserwuje, jak jego syn powoli dorasta. Nic więc dziwnego, że wraz z nadejściem tak ważnego dnia tancerz postanowił podzielić się radosną nowiną ze swoimi fanami. Jego syn Leon właśnie skończył 6 lat. Z tej okazji Rafał Maserak wrócił wspomnieniami do momentu jego narodzin. Na swoim InstaStories opublikował zdjęcie z przeszłości i dodał poruszający wpis.

6 lat temu urodziło się moje największe szczęście. Ta mała stopa zmieniła cały mój świat... I każdego dnia przypomina mi, co w życiu jest najważniejsze. ogłosił na Instagramie.

Rafał Maserak pochwalił się również zdjęciem uroczego tortu z napisem „Leon 6” w kolorach bieli i błękitu. Fani tancerza szybko ruszyli z serdecznymi życzeniami. Maserak odpisał wszystkim, dziękując w imieniu syna.

Leoś dziękuję wam za liczne życzenia napisał.

Rafał Maserak ocenia poziom uczestników po pierwszym odcinku „Tańca z Gwiazdami”

1 marca rozpoczął się intensywny czas dla uczestników 18. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Pierwsze występy w wielu przypadkach wypadły na naprawdę wysokim poziomie już w premierowym odcinku.

Rafał Maserak stwierdził wprost, że uczestnicy „poszli po bandzie”. Juror otwarcie przyznaje, że skoro już w pierwszym odcinku poprzeczka została tak wysoko podniesiona, to każdy kolejny może okazać się jeszcze trudniejszy. Dodał także, że widzowie cenią sobie obserwowanie progresu w programie.

W tabeli było widać, które pary zatańczyły fantastycznie. Ja jednak uważam, że niepotrzebnie od razu się tak wypompowywać i pokazywać z najlepszej strony. Powolutku. Dajmy też widzom nacieszyć się rozwojem. A niektórzy dziś naprawdę poszli po bandzie. Zobaczymy, co pokażą później wyznał w rozmowie dla Faktu.

