Rafał Maserak w tegorocznej edycji "Tańca z gwiazdami" minimalnie otarł się o zwycięstwo. Tancerz w duecie z Joanną Moro zyskał ogromne wsparcie od jurorów, ale ostatecznie telewidzowie zdecydowali, że to Aneta Zając dostanie wymarzoną statuetkę. Organizatorzy Top Trendów 2014 postanowili wynagrodzić Rafałowi "porażkę" i zaprosili go do ponownego występu przed kilkoma milionami widzów.

Reklama

Okazuje się, że na scenie podczas niedzielnej XI Sopockiej Nocy Kabaretowej Rafałowi towarzyszyć będzie nie Joanna Moro, a Anna Głogowska. Zawodowa tancerka i prowadząca polsatowską edycją "Tańca z gwiazdami" zdradziła, że zatańczy z Maserakiem ogniste tango. Tłem muzycznym będzie kultowy przebój Grace Jones "Libertango".

- W przeciwieństwie do gwiazd kabaretowych, my będziemy bardzo na serio i swoim tanecznym występem zapowiemy występ ….Andrzeja Grabowskiego. Tańczę z Rafałem Maserakiem, więc będzie to tango szalone i namiętne - mówi Anna w rozmowie z Afterparty.pl.

Ciekawe, co na to Joanna Moro, która obecnie przebywa w okolicach Sopotu? Zobacz: Tak Moro odpoczywa nad polskim morzem po "TzG"

Redakcja AfterParty.pl również będzie na tegorocznym festiwalu Top Trendy, i na bieżąco będziemy dla was relacjonować wszystko to, co będzie się działo na żywo. Zostańcie z nami, zaczynamy od jutra.

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na finale "Tańca z gwiazdami":