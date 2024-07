W niedzielę wybrano nowego Mistera Polski - Rafała Jonkisza. 18-latek zastąpi Rafała Maślaka, który jako najprzystojniejszy mężczyzna w kraju rozkręcił już mocno swoją karierę. Teraz będzie wspierał młodszego kolegę i następcę. Rafał Jonkisz traktuje Maślaka jak brata, o czym opowiedział w rozmowie z Party.pl:

Traktuję Rafała jak starszego brata. Tak naprawdę od niego muszę się uczyć, ponieważ jest wspaniały w tym co robi. Szacunek dla niego za to, co zrobił przez ten rok.