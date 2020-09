Gwiazdor TVN zaproponował pracę Tomaszowi Komendzie! "Sam wiem jak to jest. Też byłem wykorzystywany w pracy"

Rafał Collins nie potrafił przejść obojętnie obok dramatu Tomasza Komendy. Po tym jak mężczyzna niesłusznie odsiedział aż 18 z zasądzonych 25 lat więzienia i wyszedł na wolność jego dramat wciąż trwał. W najnowszym wywiadzie dla WP.pl Tomasz Komenda wyznał, że wrócił do pracy na myjni, jednak był traktowany jak atrakcja. Ludzie specjalnie przyjeżdżali aby go zobaczyć i zrobić sobie z nim zdjęcie. Naciskali, aby opowiadał im o swoich dramatycznych doświadczeniach. Pracodawca widząc zainteresowanie, postanowił to wykorzystywać.

Rafał Collins zaproponował pracę Tomaszowi Komendzie

Tomasz Komenda w swoim życiu przeżył niewyobrażalny dramat. Mężczyzna w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że także po wyjściu z więzienia stał się atrakcją w swoim miejscu pracy. Pracodawca świadomie to wykorzystywał:

Jak się okazało, że przyciągam klientów, to nie wolno mi było zejść ze stanowiska, nawet żeby iść do łazienki. Musiałem się pytać pana kierownika, czy mogę zjeść śniadanie, zrobić sobie kawę, zapalić papierosa. Nic mi nie było wolno - wyznał w rozmowie z portalem magazyn.wp.pl.

Tomasz Komenda nie był traktowany na równi z innymi współpracownikami. Jego pracodawca nie powalał mu nawet na kilkuminutową przerwę, aby mógł skorzystać z toalety lub napić się kawy. Nieludzkie traktowanie, którego doświadczył niewinny mężczyzna zszokowało m. in. Rafała Collinsa:

Zszokowała mnie wypowiedź Tomka Komendy o tym że na myjni pracodawca go wykorzystywał... Niewiarygodne... Sam wiem jak to jest, byłem wykorzystywany przez pracodawcę podczas pracy na zmywaku. - napisał na Instagramie

Zaproponował mu również pracę w swojej firmie, zwracając się do niego za pośrednictwem Instagrama:

Tomku, nie znamy się i nie mam do ciebie kontaktu wobec czego napisze tutaj z nadzieją że wiadomość do ciebie dotrze. Chce ci zaoferować spokojną, legalną, przyjemną i uczciwie opłaconą pracę, u nas zawsze dodatkowa para rąk się przyda, a ktoś taki jak ty zasługuje przynajmniej na...spokój i porządną robotę. Zapraszam do nas

Bracia Collins zasłynęli niedługo po tym jak założyli własny warsztat samochodowy Prestige Wrap w Londynie, gdzie przerabiali i ulepszali horrendalnie drogie samochody gwiazd sportu oraz celebrytów.

Tomasz Komenda był źle traktowany przez pracodawcę po wyjściu z więzienia. Szef traktował go jako atrakcję, która będzie generować zainteresowanie jego biznesem. Tomasz Komenda nie mógł opuszczać swojego stanowiska czasami nawet przez 10 godzin.

