Dziś TVN wyemitował ostatni odcinek show Kuby Wojewódzkiego w tym sezonie. Przez kilka ostatnich tygodni w programie Kuby nie brakowało wielu emocji. Dziennikarz, który potrafi zaskoczyć gwiazdy jak mało kto, wyciągnął od wielu z nich bardzo intymne zwierzenia. Przypomnijmy: Miko o zaskakujących kulisach kariery w Hollywood. Nie dostaje ról z błahego powodu

Gośćmi dzisiejszego odcinka byli Radzimir Dębski i Artur Szpilka. Program przyćmił przystojny Radzimir, a Wojewódzki bardzo często krążył właśnie wokół tematu jego urody. Showmen mocno komplementował artystę, mówiąc, że jest bardzo przystojny, co w końcu trochę zdenerwowało muzyka:

Myślę sobie o tym drugim gościu. I on pewnie sobie myśli: K***a, co za pedaliada, gdzie ja przyszedłem, co oni robią, z kim ja będę gadał? - pytał Radzimir