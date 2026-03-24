Julia Wieniawa przygotowuje się do kolejnej muzycznej przygody. Po sukcesie wcześniejszych koncertów artystka zapowiedziała trasę "Światłocienie ReLove Tour 2026", która wiosną 2026 roku odwiedzi kilka polskich miast.

Julia Wieniawa odlicza dni

Projekt ma być kontynuacją muzycznej historii i powrotem do emocji, które towarzyszyły wcześniejszym koncertom, ale w odświeżonej, jeszcze bardziej widowiskowej odsłonie.

Wracam na scenę - trasa Światłocienie ReLove Tour 2026. Kochani, gdybym miała opisać moją pierwszą trasę koncertową, która miała miejsce w zeszłym roku, użyłabym jednego słowa: wdzięczność. To uczucie jest tak mocne, że chciałam Wam oddać ją w postaci… kolejnej trasy koncertowej pod hasłem ReLove. Już na wiosnę odwiedzimy 7 polskich miast, szykują się niespodzianki, więc nie może Was tam zabraknąć! - poinformowała parę tygodni temu Julia Wieniawa.

Wszystko wskazuje na to, że artystka nie może się już doczekać spotkania z publicznością. W swoich mediach społecznościowych opublikowała Instastories, w którym wprost przyznała:

Już za 22 dni przeżyjemy te emocje jeszcze raz.

Harmonogram "Światłocienie Relove Tour 2026"

"Światłocienie Relove Tour 2026" to projekt, który ma być połączeniem muzyki, tańca i spektakularnej oprawy wizualnej. Każdy koncert zapowiadany jest jako dopracowane show pełne energii i emocji, a sama Wieniawa podkreśla, że będzie to wyjątkowy powrót do materiału z jej albumu "Światłocienie".

● 15.04.2026 - Toruń / Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki

● 16.04.2026 - Gdańsk / Stary Maneż

● 17.04.2026 - Poznań / Klub Muzyczny B17

● 21.04.2026 - Katowice / P23

● 22.04.2026 - Kraków / Klub Kwadrat

● 23.04.2026 - Wrocław / A2 Centrum Koncertowe

● 26.04.2026 - Warszawa / COS Torwar - koncert finałowy

Zobacz także:

