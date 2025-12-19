Ewa Bilan-Stoch od lat stoi u boku męża, wspierając go w jego sportowej karierze. Jej obecność niewątpliwie miała kluczowe znaczenie dla sukcesów Kamila Stocha. Niedawno okazało się, że skoczek nie kończy kariery, a teraz jego żona podzieliła się kolejnymi radosnymi wieściami.

Ewa i Kamil Stochowie tworzą szczęśliwą rodzinę

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch tworzą jedną z najbardziej stabilnych i wspierających się par w polskim świecie sportu. Poznali się wiele lat temu, a ich związek od samego początku opierał się na wzajemnym zrozumieniu i wspólnych pasjach. Ewa od lat towarzyszy mężowi w jego sportowej karierze, wspierając go zarówno w trudnych momentach, jak i w chwilach największych sukcesów. Jej obecność wielokrotnie była podkreślana jako jeden z kluczowych czynników wpływających na osiągnięcia skoczka narciarskiego.

Ewa Bilan-Stoch przekazała radosne wieści

Na Instagramie Ewy Bilan-Stoch niedawno pojawił się wpis, który zarówno zaskoczył, jak i zachwycił jej obserwatorów. Żona Kamila Stocha ma powód do wielkiej radości i świętowania, a jej szczęście udziela się także fanom, którzy chętnie komentują post i gratulują wspaniałych wiadomości.

Dziś o małych radościach. Mija 10 lat od kiedy projektuję czapki. A taką radością jesteś Ty, kiedy widzę Cię w mojej czapce. Im bardziej odjechana, tym bardziej miło mi, że wybierasz tak odważne kolory. Uśmiecham się wtedy i w duchu prawię Ci komplementy. A pojawiasz się nie tylko na skoczni narciarskiej, ale w najmniej oczekiwanych momentach przekazała.

Następnie wyraziła ogromną wdzięczność wobec wszystkich osób, które zdecydowały się jej zaufać i zakupiły stworzone przez nią produkty. Jak sama przyznała, widok swoich projektów noszonych przez ludzi na ulicach daje jej dużą satysfakcję.

A kiedy widzę, że te czapki są elementem Waszych małych radości, mój twórczy proces zatacza krąg. Dzięki za te wszystkie momenty podsumowała.

Internauci natychmiast zasypali żonę skoczka narciarskiego ciepłymi słowami, polecając jej produkty w komentarzach.

Uwielbiam te czapki!

Jako szczęśliwa posiadaczka Twojej czapki potwierdzam, że są najlepsze!

Tych czapek mam ponad 10 i za każdym razem nie mogę się zdecydować, którą dziś założę. Są perfekcyjne nie zamieniłabym ich na żadne inne! pisali.

