Podczas wtorkowej ceremonii w zamku Windsor, Król Karol III osobiście pasował Davida Beckhama na rycerza. Legendarny brytyjski piłkarz został doceniony za zasługi dla sportu oraz wieloletnią działalność charytatywną. Sportowiec nie krył wzruszenia podkreślając, że to jeden z najważniejszych momentów w jego życiu.

David Beckham legendą brytyjskiego futbolu

David Beckham jest bezapelacyjnie ikoną światowego futbolu. Przez lata pełnił funkcję kapitana reprezentacji Anglii i legendarnego zawodnika Manchesteru United zdobywając liczne trofea, w tym sześć tytułów mistrza Anglii, Puchar Europy i Puchar Interkontynentalny. Choć zakończył karierę ponad dekadę temu, nadal pozostaje ogromną inspiracją dla młodych sportowców.

Wiele mówi się również o działalności charytatywnej gwiazdora. Jeszcze jako aktywnie działający piłkarz wspierał mnóstwo organizacji, a od 2005 roku jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF. Jego imponująca kariera sportowa i dobre serce zostały ostatnio doceniona przez samego króla.

David Beckham pasowany na rycerza

We wtorek, 4 listopada w zamku Windsor odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której Król Karol III osobiście mianował Davida Beckhama na rycerza. Pasowanie odbyło się według tradycji sięgającej wieków. Były piłkarz uklęknął na prawe kolano, a monarcha dotknął jego ramion mieczem. Od tej chwili sportowiec nosi tytuł Sir Davida Beckhama, a jego małżonka Lady Victorii Beckham. Gwiazdor nie krył ogromnego wzruszenia.

Nie mógłbym być dziś bardziej dumny. Ludzie wiedzą, jakim jestem patriotą, kocham swój kraj. Zawsze powtarzałem, jak ważna dla mojej rodziny jest monarchia. Być tutaj i odebrać tytuł szlachecki od Jego Królewskiej Mości to coś surrealistycznego przekazał po ceremonii.

Beckham poruszył również temat gry w reprezentacji Anglii. Podkreślił, że był to dla niego ogromny zaszczyt.

Gra dla mojego kraju i bycie jego kapitanem było największym przywilejem w mojej karierze i dosłownie spełnieniem chłopięcych marzeń wyznał.

