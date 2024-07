Śmierć Anny Przybylskiej mocno poruszyła całą branżę filmową. Na informację o odejściu aktorki zareagowało mnóstwo gwiazd, które z żalem i smutkiem oddały jej ostatni hołd na swoich profilach na portalach społecznościowych. Każdy na swój sposób - tak jak potrafił i jaką ją zapamiętał. Przypomnijmy: Smutek, żal i niedowierzanie. Tak gwiazdy zareagowały na śmierć Ani Przybylskiej

Dziś rano w Dzień Dobry TVN pojawił się Radosław Piwowarski, u którego Przybylska debiutowała jako nastolatka. Reżyser nie krył smutku z powodu śmierci swojej podopiecznej, z którą łączyła go szczególna relacja. Piwowarski ujawnił, że Anna kontaktowała się z nim już po zdiagnozowaniu choroby i nie szczędziła mu serdeczności. Nie ma też wątpliwości, że uroda i talent predysponowały ją do światowej kariery.



Wolałbym tu siedzieć z okazji zdobycia Oscara przez Anię, bo to jej się należało w życiu. Jeśli urodziłaby się w Ameryce, byłaby Julią Roberts numer 2. Miała to wszystko, na co ludzie czekają idąc do kina: piękno, wdzięk, urodę, talent i taką dobroć w sobie. Nazywała mnie swoim filmowym tatusiem. I nawet jak już była chora, pisała do mnie sms-y i kończyła zawsze „kochany tatusiu, do zobaczenia” - wyznał.