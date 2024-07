W niedzielę wieczorem na oficjalnej stronie internetowej Anny Przybylskiej pojawiła się informacja o śmierci aktorki. Komunikat zasmucił miliony Polaków i internautów, którzy składają hołd Przybylskiej w komentarzach oraz swoich profilach na portalach społecznościowych. Przypomnijmy: Anna Przybylska nie żyje. Gwiazda przegrała z chorobą

Smutną informację przekazała Małgorzata Rudowska, menadżerka gwiazdy. Agentka współpracowała z Anną od wielu lat i była jej tarczą ochronną - szczególnie w czasie, gdy osaczona przez paparazzi Przybylska walczyła z natrętnymi fotoreporterami i tabloidami. W rozmowie z Radiem Zet Rudawska przyznaje, że nie może pogodzić się ze śmiercią swojej klientki. Apeluje też o uszanowanie prywatności rodziny zmarłej.



Prawdę mówiąc, to jeszcze to do mnie nie dotarło, nie mogę się z tym pogodzić, że odeszła w tak młodym wieku. Tak cudowny człowiek, kochany, który przede wszystkim nikomu żadnej krzywdy nie zrobił. Matka trójki dzieci. Bardzo bym prosiła, żeby wszyscy uszanowali te ciężkie chwile dla jej najbliższych - apeluje Rudawska.