Radosław Majdan zdradził płeć dziecka! Małgorzata Rozenek będzie na niego zła?

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek już niedługo zostaną rodzicami! Dla piłkarza będzie to pierwsze dziecko. Nic więc dziwnego, że towarzyszą mu ogromne emocje. Radosław Majdan do tego stopnia cieszy się z faktu, że zostanie ojcem, że przez przypadek zdradził, jakiej płci będzie maleństwo. Zobaczcie, jak to zrobił!

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek będą mieli syna!

Magazyn "Party" jako pierwszy informował, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spodziewają się syna. Jednak para do tej pory nie potwierdziła oficjalnie tej wiadomości. Aż do teraz. W wigilijnym wydaniu "Dzień Dobry TVN" wyemitowano wywiad, w którym Radek Majdan przez przypadek wygadał się, że będzie miał syna! Jak do tego doszło?

Małgorzata Rozenek wyznała, że sporo przytyła już w pierwszym trymestrze ciąży.

Nie wstydzę się tego, że jestem typem mamy, która w ciąży jest pełna. Mam taką budowę, że od początku mam spory brzuch. Tak było też ze Stasiem i Tadziem - zdradziła Małgorzata Rozenek.

Jak zareagował na to Radek Majdan?

Śmieję się, że Małgosia stworzyła naszemu dziecku idealne warunki, ma dużo przestrzeni. To jest duży chłopak - powiedział z dumą Radosław Majdan.

Jak będzie miał na imię syn pary? Na razie nie chcą tego zdradzać, choć - jak sami przyznali - decyzja już zapadła.

To imię było z nami od początku - zdradził Radosław Majdan.

Trzymamy za nich kciuki!

Widać już ciążowy brzuszek?