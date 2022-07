Radosław Majdan sprzedaje swoją markę perfum. Cena? Promocyjna! Znamy też powód

Idealnie skrojone garnitury i szyte na miarę kaszkiety, charakterystyczne dla braci Shelbych, a do tego spektakularny tort. Radosław Majdan (48) urodziny, które obchodził 10 maja, miał spędzić na imprezie niespodziance w stylu swojego ulubionego serialu „Peaky Blinders”. Tak planowała jego żona Małgorzata Rozenek-Majdan. Przez pandemię wielkie przyjęcie zamieniło się w rodzinne party, ale na zdjęciach Radosław nie wygląda na zawiedzionego, przeciwnie – uśmiecha się od ucha do ucha. Bo Majdan jest bardzo rodzinnym facetem. Kiedy poznał Małgorzatę, natychmiast złapał świetny kontakt z jej synami Tadziem i Stasiem, a potem walczył, by mieć z nią dziecko. Rozmawiamy z nim tuż przed jego urodzinami, a on podkreśla, że najlepszy prezent dostanie na początku czerwca, gdy urodzi się jego synek. Czy udało wam się w tych niespokojnych czasach znaleźć trochę spokoju? To trudny okres dla wszystkich, ale jeśli mam być szczery, dla nas ostatnie tygodnie to całkiem niezwykły czas. Spędziliśmy go rodzinnie, z synami Małgosi i z naszymi psami. Chodziliśmy na spacery, graliśmy w masę gier, w kalambury, wygłupialiśmy się. Najbardziej cieszyło mnie, że Małgosia w końcu zwolniła, skoncentrowała się w pełni na sobie i na dziecku. Choć śledziliśmy wiadomości i nie byliśmy odklejeni od rzeczywistości, udało nam się osiągnąć stan takiej naszej małej, rodzinnej nirwany. Czy Małgosia miewała zachcianki w ciąży? Pędziłeś w nocy po kiszone ogórki? Miewała zachcianki, ale była też świadoma, że im rzadziej będę wychodzić z domu, tym lepiej dla nas wszystkich. Raz na tydzień wybierałem się na wielkie zakupy i brałem wszystko, co tylko przyszło mi do głowy. Kiedy stawałem przy kasie, z mojego kosza dosłownie się wysypywało (śmiech). Na co w takim...