Mały Henio już dba o formę?! Radosław Majdan pokazał efekty "porannej gimnastyki"

Radosław Majdan z dumą dzieli się kolejnymi zdjęciami synka. Jak spędzają czas w domowym zaciszu? Okazuje się, że u małego Henryka już widać pierwsze cechy odziedziczone po tatusiu! Fani rozpływają się nad fotkami malucha i dostrzegają, ze niedługo wyjdą mu już pierwsze ząbki!

Radosław Majdan zdaje się nie mieć wątpliwości w kogo wdał się mały Henio. Już kilka dni temu zauważył, że gesty jego synka są zupełnym odzwierciedleniem jego zachowań, kiedy był mały. Wygląda na to, że nie tylko gesty ale również zamiłowanie do aktywności mógł odziedziczyć po tacie!

Radosław pokazał nowe rozczulające zdjęcia synka:

Fani chętnie komentowali zdjęcia malucha zazdroszcząc mu zapału do ćwiczeń:

Nie dość, że mu się chce to jeszcze sprawia mu to taką przyjemność. Zazdro 😅

odziedziczył to w genach🤩💪 - dodał Radek