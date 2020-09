Małgorzata Rozenek odkryła nowy sposób na schudnięcie. Pokazała, co robi z samego rana 

Niedługo miną cztery miesiące odkąd mały Henio Majdan jest już na świecie. Małgorzata Rozenek niemalże od razu po porodzie wróciła do swoich zawodowych aktywności. Jakby tego było mało, postanowiła również wrócić do formy sprzed ciąży. Nie jest tajemnicą, że gwiazda TVN korzysta z pomocy trenera personalnego ale również dodatkowo spędza aktywnie czas wolny m. in. jeżdżąc na wrotkach. To jednak nie koniec! Zdeterminowana mama ma kolejny pomysł na to, jak aktywnie spędzać czas.

Taki początek dnia potrafi zdziałać cuda 😁 - napisała

Jaki ma pomysł na aktywne rozpoczęcie dnia?

Małgorzata Rozenek wraca po formy po ciąży

Małgorzata Rozenek jest jedną z najaktywniejszych gwiazd na Instagramie. Równie chętnie jak dzieliła się swoimi ciążowymi zdjęciami, tak chętnie dzieli się swoją drogą ku odzyskaniu idealnej sylwetki. Mama małego Henia, mimo tego, że jest dopiero cztery miesiące po porodzie, dzielnie stara się pracować nad zrzuceniem nadprogramowych kilogramów. W wywiadach niejednokrotnie przyznawała, że należy do grona mam, które niestety sporo przybierają na wadze w okresie ciąży. W jej przypadku było to ok. 20 kilogramów. Trzeba jednak przyznać, że nie ma po nich śladu, a przy najmniej na pierwszy rzut oka!

Małgorzata Rozenek stara się wygospodarować czas na aktywności każdego dnia. Tym razem postanowiła zacząć przygodę z jogą:

Hej ho, hej ho na jogę by się szło🧘‍♀️💜 bo taki początek dnia potrafi zdziałać cuda 😁 W jodze jestem zupełnie początkująca, ale czuje, że to jest teraz dla mnie czas jej zgłębiania. Polećcie proszę miejsca i ludzi, którzy mi w tym mogą pomóc 🙏😁😘 życzę Wam cudownej i spokojnej soboty ✌️ - napisała na Instagramie

Kilka internautek postanowiło skomplementować aktualną figurę Małgorzaty Rozenek:

- Życzyłabym sobie po ciąży wyglądać tak jak Pani 😍🥰❤️

- Super🖤

- Super pani wygląda!🥰 Pozazdrościć formy

Trudno się z tym nie zgodzić!

Internautki nie mogą wyjść z podziwu patrząc na ich sylwetkę. Wiele z nich przyznało, że chciałoby tak wyglądać zaledwie 4 miesiące po porodzie.