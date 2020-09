Małgorzata Rozenek odpowiedziała na ostry komentarz internautki i zdradziła, ile schudła po ciąży! 

Małgorzata Rozenek odpowiedziała na zaczepki jednej z internautek, która w krytyczny sposób skomentowała jedno z ostatnich zdjęć gwiazdy TVN. Okazuje się, że kobiecie nie spodobała się fotka, na której prowadząca "Projekt Lady" pochwaliła się szczupłą figurą. Co więcej, obserwatorka zarzuciła Małgorzacie Rozenek, że przez publikowanie tego typu zdjęć wiele kobiet "popada w kompleksy i depresję". Zobaczcie, jak wpis internautki skomentowała gwiazda TVN!

Małgorzata Rozenek zdradziła, ile schudła

Małgorzata Rozenek dokładnie 10 czerwca po raz trzeci została mamą- na świecie pojawił się wówczas syn gwiazdy TVN i Radosława Majdana, Henryk. Chociaż od tamtej chwili minęły zaledwie trzy miesiące to Małgorzata Rozenek może pochwalić się naprawdę świetną figurą. Małgosia jakiś czas temu przyznała, że rozpoczęła już treningi, żeby wrócić do formy po ciąży. Ostatnio prowadząca "Projekt Lady" pokazała w sieci swoje nowe zdjęcia, na których pozuje w czarnym komplecie, który podkreślił jej sylwetkę. Niestety, świetny look Małgorzaty Rozenek nie wszystkim przypadł do gustu. Jedna z internautek ostro skomentowała wygląd gwiazdy!

Właśnie przez takie "szybkie dochodzenie do formy po ciąży" wiele kobiet ( jak nie wszystkie) popada w kompleksy i depresję. Zamiast tego powinna Pani świecić przykładem i pokazać jak jest na prawdę. W projekcie Lady wygląda Pani na spuchniętą przy pani Kamińskiej i pani Tatianie. Zdecydowanie tamta postawa i pokazanie jak jest rzeczywiście stawia Panią w lepszym świetle. Ma Pani wpływ na wiele kobiet, proszę przestać oszukiwać nas i samą siebie- napisała jedna z internautek.

Małgorzata Rozenek odpowiedziała na zaczepki fanki i zdradziła, ile udało się jej już schudnąć!

na plan @projekt.lady.tvn weszłam dwa tyg po porodzie. Miałam wtedy 22 kg nadwagi. Teraz zostało mi 5. Od początku pokazywałam siebie po porodzie tak jak wyglądałam, ale teraz już wracam do formy 🤷‍♀️😁 mój program „Rozenek cudnie chudnie” właśnie ten etap będzie pokazywał. Zapraszam do oglądania 😘- odpowiedziała gwiazda TVN.

W obronie Małgorzaty Rozenek stanęły pozostałe internautki.

- sama wiem że można szybko zrzucić wagę i brzuch mi to zajęło: 1 miesiąc!!!

- jedna kobieta wróci do formy szybciej inna wolniej, nie rozumiem tej waszej zawiści, każdy jest kowalem swojego życia!! Jeśli lekarza wyrazi zgodę to można szybciej wrocic do aktywności i o siebie zadbać!

- Jedna kobieta po ciąży chudnie od razu, a druga musi walczyć z kilogramami przez długie miesiące. Nie rozumiem, Pani Małgosia ma chodzić utyta i spuchnięta żeby innym nie było przykro? Schudła i brawo jej za to- piszą fanki.

Zobaczcie, pod którym zdjęciem rozpoczęła się tak gorąca dyskusja!

Małgorzata Rozenek odpowiedziała na komentarz internautki o jej figurze po ciąży.

Gwiazda TVN zdradziła, że schudła już 17 kilogramów.