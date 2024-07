Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek biorą pieniądze za przychodzenie na imprezy? Jak można przeczytać w "Fakcie", były bramkarz za poradą narzeczonej miał podnieść stawki za bywanie na eventach.

Jak udało nam się dowiedzieć (...) teraz jego minimalne honorarium to 5 tysięcy złotych . Są jednak imprezy, gdzie trzeba mu zapłacić i 8 tysięcy - czytamy na Fakt.pl.

Co sądzi o tych stawkach Radosław Majdan? Przyznaje, że płacą mu za imprezy, a Małgosia Rozenek ma stawki najwyższe w branży... Jest tylko jeden ważny szczegół - pieniądze dostają, gdy prowadzą imprezy, a nie za samo pokazanie się. Co jeszcze powiedział nam sportowiec?

Za przychodzenie na imprezy płacą mi, ale tylko gdy je prowadzę. I nie są to kwoty, które podają media. To samo dotyczy Małgosi, której stawki za prowadzenie eventów są jednymi z najwyższych w branży. Zresztą na imprezach pojawiamy się bardzo sporadycznie, bo nie mamy na to czasu.

Małgosia ostatnio pracowała nad nową książką, a teraz programem. Ja z kolei zajmuję się marketingiem i promocją klubu piłkarskiego Polonia Warszawa, wypuściłem na rynek trzy zapachy perfum Vabun i współpracuję z marką Pako Lorente. Dodatkowo podpisałem właśnie umowę na komentarz meczów z telewizją Eleven (liga hiszpańska, francuska, włoska, szkocka, belgijska i puchar ligi angielskiej). Oprócz tego jestem w radzie nadzorczej giełdowej spółki MBF i współprowadzę program na Canale + Ekstraklasa po godzinach. Także naprawdę na brak obowiązków zawodowych nie możemy narzekać. Niech inni więc zarabiają na tym, że są gośćmi imprez - mówi Party.pl Radosław Majdan.