Radosław Majdan obchodzi 44. urodziny! Piłkarz ma powody do świętowania, ponieważ ma obok siebie ukochaną kobietę, Małgorzatę Rozenek i dwóch niesfornych chłopców. Radosław Majdan to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. Po zakończeniu kariery zawodniczej został działaczem piłkarskim i trenerem bramkarzy. Sportowiec ma za sobą dwa głośne związki. Jeden z projektantką mody - Sylwią Majdan, a drugi z Dodą. Co ciekawe Majdan miał nawet wytatuowaną podobiznę Dody na swoim ciele, ale po ich rozstaniu zamienił ją na... Indianina! Aktualnie Radek Majdan planuje ślub z Małgorzatą Rozenek i produkuje swoje perfumy.

Reklama

Piłkarzowi życzymy wszystkiego najlepszego i dużo szczęścia!

Reklama

Zobacz: Tak INTYMNEGO zdjęcia Rozenek i Majdan jeszcze nie pokazali!