Nadchodzący sezon w TVN zapowiada się naprawdę ciekawie! Małgorzata Rozenek i Agnieszka Woźniak-Starak mają otrzymać nowe programy, a tymczasem "Fakt" ujawnia, że stacja pracuje nad nowym show, w którym gwiazdy wcielą się w rolę drag queen. Radosław Majdan przyjmie propozycję?

Reklama

Radosław Majdan zostanie drag queen w nowym programie?

Po zwolnieniach w "Dzień dobry TVN" znów jest głośno o stacji. Jak informuje "Fakt" TVN planuje nowy program, w którym ośmiu znanych mężczyzn wcieli się w rolę draq queen, a jednym z jurorów nowego formatu ma zostać Andrzej Seweryn. Jak wiadomo, aktor zagrał draq queen w serialu "Królowa". W programie oprócz uczestników gościnnie miałyby pojawiać się też inne gwiazdy.

Co ciekawe, według dziennika Radosław Majdan już otrzymał propozycję udziału w programie. Planuje ją przyjąć?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan niczym Barbie i Ken na premierze głośnego filmu

Według informatora "Faktu" Radosław Majdan był sceptycznie nastawiony do propozycji, ale miały pojawić się wątpliwości, bo stawka jest "kusząca". To nie wszystko! Małgorzata Rozenek ma namawiać męża do udział.

Na początku Radosław nie był zachwycony tą propozycją, bał się, że zaszkodzi to jego wizerunkowi macho, facetowi, który od lat buduje swój wizerunek jako znawca sportu i to typowo męskiego. Ale stawka jest kusząca, a do tego jego żona Małgorzata go do tego zachęcała. Więc może się zgodzi — zdradza dla "Faktu" osoba z produkcji show.

Zobacz także: Radosław Majdan zaparkował na miejscu dla osób z niepełnosprawnością. Tak się tłumaczył

Radosław Majdan ostatecznie zgodzi się przyjąć propozycję udziału w nowym programie? To z pewnością byłoby duże wyzwanie.

Instagram @r_majdan