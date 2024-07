Joanna Horodyńska w roli ocenianej? Tego jeszcze nie było. Znawczyni mody, królowa trendów i tropicielka nieudanych stylizacji gwiazd tym razem została oceniona przez blogera i zwycięzcę Top Model, Radka Pestkę w naszym cyklu. Co model sądzi o jej ostatniej kreacji z imprezy K MAGa?

Radek Pestka i Joanna Horodyńska spotkali się na imprezę magazynu K MAG. Radek spotykał już Joannę na innych imprezach, ale w końcu udało mu się z nią porozmawiać i zrobić pamiątkowe selfie:

Wcześniej zdarzało mi się spotykać Joannę na różnych eventach, ale tym razem nie mogłem się powstrzymać i musiałem do niej podejść by osobiście pochwalić jej stylizację! Jakby nie patrzeć, coś nas łączy – kolor włosów, nasz nowy naturalny blond – jak widać hit sezonu.

Joanna Horodyńska tego wieczoru miała na sobie najnowszy look z kolekcji wiosna/lato 2016 MIU MIU. Największą jednak sensację wzbudziła tiara na jej głowie. Biżuteryjne opaski na głowie są hitem w tym sezonie. Dlatego Radek nie mógł ocenić źle całości:

Stylistka postawiła na look z kolekcji wiosna/lato 2016 MIU MIU – linii włoskiego domu mody PRADA. Ponadczasowe fasony przełamane zostały niebanalnymi wykończeniami, jak koronkowe falbany na koszuli w kratę. Moim faworytem jest ołówkowa spódnica – niby klasyk, ale lakierowana faktura i czerwony nadruk nadają jej charakteru! Joanna znana jest z zamiłowania do ekskluzywnych marek, nie dziwi więc dobór dodatków – torebka Yves Saint Laurent i szpilki Gianvito Rossi w obowiązkowy ostry szpic. Wisienką na torcie był srebrny diadem w stylu vintage - totalnie dziewczęcy element, idealnie pasujący do nowego koloru włosów Joanny i delikatnego, świeżego pudrowego różu na paznokciach. Czy tą tiarą chciała pokazać, że jest królową stylistek? Wydaje mi się, że tak :) - mówi dla nas Radek Pestka.