Czy Małgorzata w domu również jest tak emocjonalna, jak widzieliśmy to na ekranie?

(śmiech) Czasem tak, jak każda kobieta. Ale na co dzień nie musi schodzić do jaskini albo wbiegać do zapalonego budynku, w którym musi mnie znaleźć. Często sobie na ten temat żartujemy. Mówię wtedy do mojej żony: „Małgoniu, ty jesteś takim moim synem Stracha”. Ale ja to rozumiem. Małgosia jest prorodzinna i bardzo odpowiedzialna. Nie lubi niepotrzebnego ryzyka. Kiedy musisz ratować życie swoich dzieci, robisz wszystko, co w twojej mocy. Ale takie poświęcenie w każdym odcinku? To już było dla niej za wiele. Choć ma też duszę wojownika. Stąd właśnie ta huśtawka emocji.

Podobno producenci chcą sprzedać format „Iron Majdan” za granicę.

Nawet znaleźli już w Kanadzie sportowca i prezenterkę, którzy będą naszymi odpowiednikami. Cieszę, że format ma szansę zaistnieć na świecie.

Jest też inny sukces. Na giełdzie zadebiutowała spółka Vabun SA, której jesteś współzałożycielem i prezesem. Spodziewałeś się, że zajdziesz w biznesie tak daleko?

Brzmi to dobrze, ale na szczęście zawsze pamiętam, że trzeba w takich sytuacjach „trzymać ciśnienie”. Rzeczywiście, nie spodziewałem się, że to nastąpi tak szybko. Sam tego wszystkiego bym nie osiągnął. To jest gra zespołowa. Ale weszliśmy na giełdę i nie będę ukrywał, że jest to dla mnie satysfakcja.

Jak myślisz, dzięki czemu ci się udało?

Chyba głównie dzięki cierpliwości i wytrwałości. Wiele osób twierdziło, że nie powinienem wchodzić na rynek perfum, że się na tym kompletnie nie znam. Niektóre media uważały, że zrobiłem to dla lansu. Ale ja nie nastawiałem się nigdy na szybki zysk, to nie był skok na kasę, tylko zimna kalkulacja biznesowa. Dzisiaj jesteśmy na giełdzie, ale to nie oznacza, że zamierzam spocząć na laurach.

Masz już międzynarodowe ambicje…

Dzięki dotacji z Unii Europejskiej będziemy mogli się wybrać na targi do Dubaju czy Las Vegas. Ale na razie koncentrujemy się na Polsce. Może to zabrzmi nieskromnie, ale od początku chciałem udowodnić niedowiarkom, że polskie perfumy mogą rywalizować ze znanymi markami.

Stworzyłeś też linię damską. Małgorzata będzie jej ambasadorką?

Małgosia oczywiście była inspiracją dla damskiej linii. To dla mnie oczywiste, że jeśli robisz coś, co ma się spodobać kobietom, to najpierw pytasz o zdanie własną żonę. Małgosia była i zawsze będzie pierwszą recenzentką tego, co robię. Ale na razie perfumy opierają się na moim wizerunku.

Na koniec muszę spytać o kontuzję. Kolano już goi się po operacji?