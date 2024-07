Cezik jest ostatnio na ustach wszystkich, a to dzięki swoim genialnie przygotowanym i zmontowanym filmikom, na które dały sie nabrać miliony Polaków. To on sprawił, że wiele osób uwierzyło, że w brytyjskim "Mam Talent" wystąpił nasz rodak. Przypomnijmy: "Ludzie w sieci biorą wszystko na serio"

Reklama

Sensacyjny bohater internetu był ostatnio gościem w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadał o fenomenie swojej twórczości. To również za jego sprawą słynny występ Patty w śniadaniówce obiegł internet w nowej odsłonie, więc tematów do dyskusji nie brakowało. Zobacz: Najgorszy występ w historii Dzień Dobry TVN. Rozmowę prowadził duet Jolanta Pieńkowska i Robert Kantereit. Cezik nie wspomina najlepiej konfrontacji z dziennikarką, która tuż przed jej rozpoczęciem podzieliła się pewną refleksją.

Myślę, że to kwestia inteligencji, nadążanie za tymi tekstami (...) Co najmniej pół Polski dało się nabrać i dopiero niedawno okazało się, że prawdziwym wykonawcą był Irlandczyk - powiedziała do swojego współprowadzącego i telewidzów Pieńkowska.

Muzyk odniósł się do swojej wizyty w studio DDTVN na swoim profilu na Facebooku, gdzie zamieścił dość enigmatyczny wpis.

Rozmowa z p. Jolą jest jak pole bitwy. Nigdy nie wiesz kiedy przeciwnik zaatakuje i jakich dział użyje. Gdy nadejdzie atak, jesteś tak oszołomiony, że zanim się pozbierasz, bitwa dobiega końca, kurtyna opada, a tobie do końca dnia dudni w głowie filozoficzne pytanie: "ALE O CO CHODZI...?" Czyli naśladowanie głosów(?!), ona tańczy ze mną i ucieczka antylopy... - napisał na swoim Facebooku Cezik.

Oglądaliście ten odcinek "Dzień Dobry TVN"? Ostatnio Jolanta Pieńkowska pokazuje tam swoje zgoła odmienne oblicze. Zobacz: Pieńkowska tańczy na scenie w DDTVN

Zobacz także

Reklama

Jolanta Pieńkowska i dziennikarze nagrywają kolędy dla dzieci: