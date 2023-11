1 z 5

Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz) to bez wątpienia jedna z najbardziej stylowych bohaterek "Przyjaciółek". Zawsze elegancko ubrana, od stóp do głów w trendach. Dorotka preferuje styl glamour - kobiecy, ale jednocześnie seksowny i szykowny. Nie gardzi błyskiem, biżuterią, krzykliwymi wzorami. Nic więc dziwnego, że damska część widzów serialu zachwyca się ubraniami serialowej Dorotki. Ostatnio szczególną uwagę zwróciła bordowa koszula bohaterki. Dorotka wystąpiła w niej w 143. odcinku "Przyjaciółek". My wiemy, gdzie możecie kupić tę koszulę i w jakiej cenie! Zobaczcie kolejne strony galerii.

