W 12. sezonie "Przyjaciółek" los najbardziej doświadczył Zuzę (Anita Sokołowska), która właśnie dowiedziała się, że choruje na raka i poddała się już operacji. To jednak nie koniec ciężkich doświadczeń serialowej bohaterki - przed nią jeszcze chemioterapia. Teraz Anita Sokołowska zdradza w rozmowie z "Faktem" szczegóły choroby Zuzy. Wyznała, jak przygotowywała się do odegrania tak ciężkich scen oraz co czuje, gdy wciela się w ciężko chorą bohaterkę. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

