Przed nami 146. odcinek "Przyjaciółek", czyli już ostatni w 12. sezonie. Wreszcie poznamy zakończenie wielu wątków i historii Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Zakończenie 145. odcinka było szokujące - do domu Strzeleckich przyszli policjanci, którzy oświadczyli Ance, że Paweł nie żyje. Jaka jest prawda? Czy Anka zostanie wdową i zwąże się ze swoim szefem? Co z chorą Zuzą - czy dojdzie do jej ślubu z Jaśkiem? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii!

