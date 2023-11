Już dziś 145. odcinek "Przyjaciółek" i wreszcie dowiemy się, co dalej wydarzy się w życiu Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Już teraz jednak wiemy, że być może niedługo jedna z bohaterek zostanie mamą! Mowa o Dorotce, która ostatnio zaczęła myśleć o drugim dziecku, by przywiązać do siebie Eryka. W nowym odcinku Dorotka zrobi test ciążowy. Zobaczcie wideo i sprawdźcie, czy zostanie mamą.

Reklama

Zachęcamy do dyskusji o polskich serialach na naszej grupie na Facebooku https://www.facebook.com/groups/serialepolskie/

Zobacz: Zuza i Jasiek przygotowują się do ślubu, a Anka będzie mieć romans?! Zobaczcie zwiastun nowego odcinka "Przyjaciółek"!

Przeczytaj: Oglądałaś 144. odcinek "Przyjaciółek"? Sprawdź, czy uważnie! Zrób nasz QUIZ

Dorotka zrobi test ciążowy!

Czy Dorotka zostanie mamą?