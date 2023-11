1 z 5

12. sezon "Przyjaciółek" obfitował w osobiste dramaty każdej z bohaterek. Nie da się jednak ukryć, że najgorsze chwile przeżyła Zuza (Anita Sokołowska), która zaczęła walkę z rakiem piersi. W ostatnim odcinku 12. sezonu serialowa bohaterka wzięła ślub ze swoim ukochanym partnerem Jaśkiem, jednak była tak słaba, że to właśnie Jasiek musiał zanieść ją do ołtarza. Nie było do końca wiadomo, czy Zuza wygra z podstępną chorobą. Teraz już wiemy, że Zuza pokona raka i będzie zdrowa w 13. sezonie. Niestety, wiele wskazuje na to, że znów będzie przeżywać dramatyczne chwile. Tym razem przez swojego męża! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Wiemy, w jaki sposób Zuza pokonała raka! Zobaczcie, co wydarzy się w 1. odcinku "Przyjaciółek"