Już 1 marca, 1. odcinek 11. sezonu "Przyjaciółek"! Na ten moment czekali wszyscy miłośnicy kultowej już produkcji Polsatu. Wreszcie dowiemy się, co wydarzyło się u Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Zuzy (Anita Sokołowska) i Anki (Magda Stużyńska) po dramatycznym zakończeniu 10. sezonu. Gdy na jaw wyszła zdrada Ingi, Jasiek otworzył list z wynikami badań genetycznych, które zrobiła Zuza, by dowiedzieć się, kto jest ojcem jej dziecka. Wiktor odszedł od Patrycji, a w domu Anki zjawiła się policja! Co czeka "Przyjaciółki" w 11. sezonie? Zobaczcie nowe zdjęcia z planu serialu!

