W piątkowy poranek 19 grudnia 2025 r. punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa Magdy Umer. Artystka została pożegnana przez najbliższych w sali pożegnań Cmentarza Powązki Wojskowe w Warszawie. To właśnie tam rozpoczęły się oficjalne uroczystości żałobne.

Choć wydarzenie miało mieć charakter prywatny, wielu znanych przyjaciół i znajomych artystki pojawiło się na miejscu, aby oddać jej ostatni hołd. Przez cały czas panowała podniosła atmosfera, pełna zadumy i emocji. Wśród zgromadzonych nie zabrakło łez i wspomnień o wyjątkowej osobie, jaką była Magda Umer.

Hanna Śleszyńska żegna Magdę Umer. Wspomniała o stracie Joanny Kołaczkowskiej

Wśród żałobników nie zabrakło Hanny Śleszyńskiej. Aktorka regularnie miała kontakt z Magdą Umer. Razem z wokalistką, a także zmarłą niedawno Joanną Kołaczkowską i Arturem Andrusem występowały w spektaklu muzyczno-kabaretowym. Gwiazda niedawno umieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym opowiedziała o niezwykle bolesnej stracie dwóch koleżanek.

Odeszła Magda Umer. W lipcu rozmawiałyśmy przez telefon, zdruzgotane nagłym odejściem Joasi Kołaczkowskiej,i Magda powiedziała: „Trzeba zdążyć powiedzieć sobie, że się kochamy, póki jeszcze żyjemy, więc dzwonię do Artura(Andrusa) i do ciebie…”. Dziękuję Ci Magdo Kochana za nasze wspólne koncerty „Dużo Kobiet, bo aż Trzy”, za ciepło, optymizm i poczucie humoru, którymi nas obdarzałaś, za Twój niezwykły głos i czułość dla piosenki… To był wielki zaszczyt występować z Tobą na scenie. Żegnaj Magdo. Koniecznie uściskaj tam, na górze, Marysię Czubaszek i Aśkę Kołaczkowską i powiedz, że przeraźliwie Ich tutaj brakuje… napisała Śleszyńska na Instagramie.

Helena Śleszyńska żegna Magdę Umer Jacek Kurnikowski/AKPA

Pogrzeb Magdy Umer

Po zakończeniu pożegnania na Powązkach, kondukt pogrzebowy udał się na warszawski Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, który znajduje się przy ul. Żytniej. To właśnie tam odbyła się ceremonia pochówku Magdy Umer. Obok artystki spoczywa jej mąż - Andrzej Przeradzki.

Miejsce to ma szczególne znaczenie dla rodziny zmarłej, a sama decyzja o pochówku na tym cmentarzu była zgodna z wolą Magdy Umer. Skromna, ale pełna wzruszenia ceremonia przyciągnęła uwagę zgromadzonych, którzy z szacunkiem żegnali ikonę polskiej sceny muzycznej i teatralnej.

Tak naprawdę nazywała się Magda Umer Jacek Kurnikowski/AKPA

