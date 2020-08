Przyjaciel Piotra Woźniaka-Staraka zdradził, jaki moment w jego życiu był dla niego najważniejszy. Nie mówi wcale o ślubie z Agnieszką!

Mija rok od tragedii, którą żyła cała Polska. Piotr Woźniak-Starak zginął na jeziorze Kisajno, pozostawiając w żałobie rodzinę i ukochaną żonę Agnieszkę. Przyjaciele producenta w wywiadach wspominają jego najpiękniejsze chwile, a jedna z nich szczególnie utkwiła w pamięci jednego z kolegów Piotra Woźniaka - Staraka. Opowiedział o niej w wywiadzie dla magazynu "Pani". Ten moment był dla męża Agnieszki Woźniak-Starak naprawdę bardzo ważny.

Śmierć Piotra Woźniaka-Staraka wstrząsnęła wszystkimi. Rok temu na jeziorze Kisajno na Mazurach doszło do tragicznego wypadku z udziałem producenta filmowego. Mąż gwiazdy TVN wypadł z motorówki i ślad po nim zaginął. Po kilku dniach poszukiwań media obiegła najgorsza informacja - Piotr Woźniak-Starak, nie żyje. Mąż Agnieszki Woźniak-Starak zginął na chwilę przed ich trzecią rocznicą ślubu.

Jego kariera wspaniale się rozwijała, a u swego boku miał cudowną żonę. Niestety tragiczny wypadek wszystko przekreślił. Dziś, kiedy zbliża się pierwsza rocznica śmierci producenta, wspominają go najbliższe mu osoby. W wywiadzie dla "Pani" przyjaciel Piotra Woźniaka - Staraka, Krzysztof Terej wyjawił, w jakim momencie producent był najszczęśliwszy. Okazało się, że oczywiście ślub w Wenecji był dla męża gwiazdy TVN wyjątkowym i szczęśliwym przeżyciem, ale przyjacielowi producenta utkwiło w pamięci inne wydarzenie.

Mnie w pamięci tkwi jeden szczególny moment, tuż przed wielką galą w Gdyni. Organizatorzy dzwonią do zwycięzców, by zapytać, czy są na miejscu i między wierszami proszą, by nie wyjeżdżać. To znak, że dostanie się nagrodę. Pamiętam wyraz jego twarzy, gdy odebrał ten telefon. Nie mógł nikomu powiedzieć, a rozpierało go szczęście. Wiedział, że za parę godzin odbierze pierwszą supernagrodę w swoim życiu. [...] Wyciszył się, by ekipa nie zauważyła, jak jest szczęśliwy, by potem ewentualnie nie spalić ich radości. Ten moment będę pamiętał do końca życia. [...] Ślub w Wenecji to inny, bardzo prywatny moment szczęścia i spełnienia - powiedział w wywiadzie dla Pani, przyjaciel Piotra Woźniaka Staraka.