Kim Kardashian przygotowuje się do Halloween! Celebrytka wraz ze swoją córeczką North West wybrały się na plantację dyń, by wybrać najlepsze okazy, idealnie do halloweenowych dekoracji. Na instagramowym profilu Kardashianki pojawiły się zdjęcia z tej wyprawy.

Widzimy na nich małą North West, która wraz z koleżanką buszuje pomiędzy dorodnymi dyniami. Obie dziewczynki mają na twarzach urocze makijaże. Przy okazji tematu Halloween, Kim zamieściła na swoim profilu także rysunek kostiumu kota i zapytała swoich fanów, jakie przebrania planują na tegoroczne świętowanie.

Kim jest obecnie w drugiej ciąży. Dwa miesiące temu na jej profilu na Instagramie pojawiło się jej nagie ciążowe selfie. Termin narodzin drugiego dziecka celebrytki jest wyznaczony na Boże Narodzenie.

Zobaczcie urocze zdjęcie małej North West, która już wkrótce zostanie starszą siostrą!

