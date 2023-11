2 z 5

W 2008 roku zadzwonił do Anny Przybylskiej Kuba Wojewódzki i zaproponował miejsce w jury programu „Mam talent”. To nie był pierwszy telefon w tej sprawie, wcześniej dzwonili do niej producenci show. Ania odmawiała, choć nie było jej łatwo odmówić Kubie, którego bardzo lubiła. Ale miała dwa powody.