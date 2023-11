Związek Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa kwitnie! Już nie ukrywają, że są razem. Przetakiewicz (50) i Rooyens (47) wreszcie zaczęli się pojawiać na imprezach jako para. Na premierę polskiej edycji „Vogue’a” w sierpniu przyszli jeszcze oddzielnie, ale już na charytatywnym balu TVN i wystawie Jerzego Antkowiaka we wrześniu chętnie pozowali razem. O publicznych czułościach czy wspólnych wywiadach nie ma jednak mowy. Dyrektor kreatywna marki La Mania i znany producent nie chcą być „medialnym związkiem”. Ale nie ma wątpliwości, że są szczęśliwi. Przetakiewicz co jakiś czas publikuje na Instagramie posty o zakochaniu, miłości i pożądaniu. Rooyens też niedawno nieoczekiwanie zdobył się na szczere wyznanie.

„Pierwszy raz w dojrzałym życiu jestem szczęśliwie zakochany. Spełnienie uczuciowe przynosi mi duży spokój”, powiedział w wywiadzie dla Onet.pl.

Zaskoczył tym wielu, którzy jego relację z Joanną traktowali jak kolejny romans. Tymczasem, jak dowiedział się „Flesz”, para planuje zamieszkać razem!

Miłosny sekret

Chociaż pierwsze zdjęcia z ich londyńskiej randki pojawiły się w Internecie w maju, zaczęli spotykać się dużo wcześniej – ich bliska znajomość trwa już prawie rok. Oboje mieli za sobą niełatwe związki. Rooyens przez kilka lat był ze stylistką i kostiumografką Malwiną Wędzikowską, mówiło się nawet o ślubie. Przetakiewicz jakiś czas po śmierci Jana Kulczyka zaczęła się umawiać z zamożnym amerykańskim biznesmenem. Była o krok od wyjazdu na stałe do Nowego Jorku, ale zmieniła plany. Jej serce zdobył Rinke. Na walentynki przysłał jej 1001 róż! Potem, oprócz kwiatów, zaczął obdarowywać ją też balonami w kształcie serc. I tak jest do dzisiaj. Dla Przetakiewicz najważniejsze było jednak to, że Rinke szybko został zaakceptowany przez jej synów.

– Alex i Jakub uważają, że nowy chłopak mamy jest dobrym i ciepłym człowiekiem. Z kolei ona ma bardzo dobry kontakt z 20-letnim Rochem (synem producenta ze związku z Kayah – przyp. red.). Roch od kilku lat marzy o stworzeniu własnej marki modowej, a teraz dzięki Joannie może obserwować tworzenie kolekcji od kuchni – mówi nam znajomy pary.

Wspólna przyszłość

Gdzie Joanna i Rinke stworzą wspólny dom? Raczej nie w Polsce, bo Przetakiewicz wystawiła na sprzedaż swój warszawski apartament i prawie cały czas spędza w swoim drugim mieszkaniu, w Londynie. Rooyens jest tam częstym gościem. Podobno zawodowe plany także łączy z Wielką Brytanią.

– Przy Joannie czuje się uskrzydlony jak nigdy dotąd. Wierzy, że może produkować programy również dla brytyjskich mediów – mówi „Fleszowi” znajomy pary.

Rinke i Joanna planują też ponoć zakup domu na Lazurowym Wybrzeżu. Podobno upatrzyli sobie wzgórze Mont Boron niedaleko Nicei, gdzie posiadłość ma m.in. Elton John. Czy snują też wspólne plany zawodowe? Oboje mają przecież pozycję, doświadczenie, kontakty, a przede wszystkim znają polski show-biznes od podszewki. Mogliby wykorzystać ten potencjał. Na razie nic na to jednak nie wskazuje. Rooyens i Przetakiewicz cenią sobie niezależność i wolą równolegle prowadzić swoje kariery.

Temat ślubu

Jedno jest pewne: raczej nie spodziewajmy się ślubu, przynajmniej w najbliższym czasie.

Przetakiewicz pytana ostatnio, czy razem z Rooyensem myślą o sformalizowaniu związku, tylko się roześmiała: „Ten temat w ogóle nie istnieje”.

Dlaczego? Ci, którzy Joannę znają, twierdzą, że dyrektor kreatywna La Manii bardzo ceni sobie wolność.

– Ona wciąż uważa, że miłością jej życia był Jan Kulczyk. Ale z drugiej strony, wierzy, że u boku Rinkego również może być bardzo szczęśliwa – mówi „Fleszowi” znajoma pary.

Czy także jako żona? Czas pokaże :).

