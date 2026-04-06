Willa Marity Sürmy‑Majewskiej, znanej jako Deynn, i Daniela Majewskiego znajduje się pod Warszawą. Para influencerów zdecydowała się na zakup nowej willi i zaoszczędzili mnóswto czas związanego z poszczególnymi etapami budowy. Deynn i Majewski kupili dwupiętrowy dom, w którym nie tylko mieszkają ze swoim synkiem, ale też nagrywają kolejne filmy, które potem ich obserwatorzy mogą oglądać w mediach społecznościowych. Para zdecydowała się na imponującą posiadłość z ogrodem i basenem.

Tak mieszkają Deynn i Daniel Majewski

Dwupiętrowa willa Deynn i Majewskiego to ogromna strefa dzienna. Przestrzeń tu jest przede wszystkim jasna i otwarta. Uwagę przyciąga przeszklony wykusz z ogromnym stołem, który pełni funkcję jadalni. Całość jest bardzo funkcjonalna i pozwala swobodnie przemieszczać się między poszczególnymi strefami: wypoczynkową, kuchenną i jadalnianą.

We wnętrzach dominuje styl glamour, ale w nowoczesnym wydaniu. Sztukaterie, ciemna kanapa, stylowe krzesła i czarne dodatki sprawiają wrażenie absolutnej elegancji już na pierwszy rzut oka. Do tego marmurowe akcenty, które pojawiają się w kilku pomieszczeniach oraz szklane drzwi udowadnają, że projekt był przemyślany w najmniejszym calu.

W salonie ustawiono dużą kanapę, a w układzie przestrzeni ważną rolę grają kominek i telewizor. W tej części pojawiają się też ściany z wnękami wykorzystywanymi jak półki oraz dekoracyjna sztukateria. Kuchnia łączy się z jadalnią, a mocnym punktem jest wyspa. To wnętrze jest efektowne, ale przede wszystkim użytkowe z wyraźnym naciskiem na funkcjonalność.

Imponujący ogród z basenem

Niezwykle mocnym punktem posiadłości Deynn i Majewskiego jest imponujący ogród z basenem. To jeszcze nie wszystko, bo wokół domu znalazło się też miejsce dla sportowych aut pary oraz prywatnej siłowni urządzonej tak, aby można było spoglądać na ogród.

Ważnym elementem w willi pary jest pokój ich synka. To prawdziwe królestwo!

