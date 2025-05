Wieś Czyrna w Małopolsce stała się miejscem dramatycznych wydarzeń. Para poruszająca się białym busem próbowała porwać dziewczynkę wracającą ze świetlicy. Dziecko zostało szarpnięte przez szybę pojazdu, ale zdołało uciec. Sprawą natychmiast zajęła się policja. Służby apelują o czujność i wzmożoną ostrożność wśród mieszkańców.

Reklama

Próba porwania dziecka w Czyrnej – szczegóły zdarzenia

Niepokojące zdarzenie miało miejsce w Czyrnej – wsi w województwie małopolskim, położonej w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. Incydent wydarzył się 14 maja br. około godziny 14:00 w pobliżu świetlicy. Wracająca do domu dziewczynka została zaczepiona przez mężczyznę i kobietę, którzy poruszali się białym pojazdem przypominającym bus kurierski.

Osoby te zaproponowały dziewczynce podwiezienie do domu, tłumacząc, że jadą na Słowację. Dziewczynka wykazała się dużą odwagą i rozsądkiem – stanowczo odmówiła, a kiedy jedna z osób chwyciła ją przez uchyloną szybę za bluzę, zdołała się wyswobodzić i uciekła, krzycząc, że zawiadomi policję. Pojazd odjechał z miejsca zdarzenia. relacjonuje na swoim Facebooku Szkoła Podstawowa w Piorunce, gdzie chodzi dziecko

Po powrocie do domu dziewczynka natychmiast poinformowała dorosłych o sytuacji. Sprawa została zgłoszona dzielnicowemu policjantowi.

Reakcja służb i działania policji

Po zgłoszeniu zdarzenia policja podjęła natychmiastowe działania. Na terenie powiatu nowosądeckiego oraz w gminie Krynica-Zdrój prowadzone są wzmożone patrole. Funkcjonariusze poszukują pojazdu odpowiadającego opisowi białego busa przypominającego auto kurierskie. Sprawdzane są także zapisy z kamer monitoringu z pobliskich miejscowości.

W regionie zwiększono obecność służb, a funkcjonariusze koncentrują się na zabezpieczeniu bezpieczeństwa dzieci w rejonie szkół, świetlic i innych miejsc uczęszczanych przez najmłodszych. Policja prowadzi działania mające na celu identyfikację osób, które mogły mieć związek z próbą porwania.

Policja apeluje również do mieszkańców, by byli czujni i zgłaszali wszelkie podejrzane sytuacje – każdy sygnał może być pomocny w śledztwie.

Apel do rodziców i środki ostrożności

W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja świetlicy w Czyrnej wystosowała komunikat do rodziców. Apeluje w nim o wzmożoną czujność oraz rozmowy z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa. Rekomenduje, by dzieci nie poruszały się samotnie – szczególnie w drodze do i ze świetlicy.

Proszę wszystkich rodziców, aby uczulili dzieci na tego typu sytuacje oraz zalecam, by dzieci – dla własnego bezpieczeństwa – poruszały się w parach lub grupach, szczególnie w drodze do i z placówki. przekazano w komunikacie.

Dyrekcja placówki podkreśliła także, że sytuacja została zgłoszona odpowiednim służbom, a bezpieczeństwo dzieci pozostaje najwyższym priorytetem.

Incydent uwidacznia, jak ważna jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa oraz szybka reakcja w sytuacjach kryzysowych. Dzięki zimnej krwi i odwadze dziewczynki nie doszło do tragedii. Dziecko nie tylko uciekło, ale też natychmiast zawiadomiło dorosłych. To przykład, który może stanowić ważną lekcję dla innych dzieci i ich opiekunów.

Zobacz także:

Reklama