Przemysław Babiarz w żałobie po śmierci żony

Dramatyczna wiadomość obiegła media 19 listopada 2025 roku. Tego dnia zmarła Marzena Babiarz, żona znanego dziennikarza sportowego Przemysława Babiarza. Jak podają źródła, dziennikarz trwał przy niej do ostatnich chwil. Informacja o tragedii została przekazana opinii publicznej za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej miasta Przemyśl – rodzinnego miasta Przemysława Babiarza.

Żona dziennikarza była poważnie chora od roku, jednak Przemysław Babiarz rzadko zabierał głos w tej sprawie, chroniąc prywatność rodziny. Wiadomo jedynie, że sam również zmagał się wcześniej z chorobą.

Nie żyje żona Przemysława Babiarza. Marzena walczyła z chorobą

Wzruszające kondolencje przekazały władze Przemyśla, miasta, z którym Babiarz jest szczególnie związany jako Honorowy Obywatel. W komunikacie podpisanym przez prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Kowalskiego padły poruszające słowa.

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach. Panu Przemysławowi Babiarzowi, wybitnemu dziennikarzowi, Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony czytamy w komunikacie.

Choć Przemysław Babiarz unikał wypowiedzi na temat stanu zdrowia żony, w jednym z wcześniejszych wywiadów wyznał, że miała problemy zdrowotne.

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu powiedział w rozmowie z mediami.

Marzena Babiarz od roku zmagała się z poważną chorobą, której szczegóły nie zostały ujawnione. Babiarz zdecydował się nie komentować publicznie przebiegu jej leczenia.

Historia miłości Przemysława Babiarza

Miłość Przemysława Babiarza i jego żony Marzeny trwała ponad 30 lat. Poznali się podczas targów spożywczych, gdzie prezenter występował jako konferansjer.

Jej stoisko znajdowało się niedaleko mojego. I tak to się zaczęło. Ślub wzięliśmy po roku znajomości wspominał.

Marzena była drugą żoną Przemysława Babiarza. Wspólnie stworzyli związek oparty na miłości, zaufaniu i wartościach, które dziennikarz wielokrotnie podkreślał w publicznych wypowiedziach.

Przemysław i Marzena Babiarz wychowali wspólnie córkę Luizę. Marzena pełniła również ważną rolę w życiu Szymona – syna dziennikarza z pierwszego małżeństwa. Wspólnie tworzyli zżytą, kochającą się rodzinę.

