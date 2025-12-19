W ostatnich miesiącach Agnieszka Kaczorowska nieprzerwanie króluje na świeczniku. Coraz śmielej towarzyszy jej ukochany, Marcin Rogacewicz, z którym też wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami". Udział pary w show odbił się szerokim echem, a niektóre ich zachowania były ostro krytykowane przez widzów. Teraz Agnieszka Kaczorowska po raz pierwszy odniosła się do swojego przemówienia, w którym wbiła szpilę pozostałym uczestnikom!

Agnieszka Kaczorowska komentuje swoje kontrowersyjne zachowanie w "TzG"

Po eliminacji z programu "Taniec z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i jej partner taneczny Marcin Rogacewicz znaleźli się w centrum medialnej burzy. Tancerka podczas mowy końcowej stwierdziła, że jej partner zasługuje na uznanie, ponieważ tańczył lepiej niż inni uczestnicy. Jej słowa wywołały aferę, a odbiorcy zwracali również uwagę, że ta nie dała ukochanemu dojść do słowa, choć to on występował w roli "gwiazdy".

W podcaście "Call Me Mommy" Kaczorowska odniosła się do swojego zachowania i słów, które wywołały falę komentarzy. Zdecydowanie zaznaczyła, że nie widzi w swojej wypowiedzi niczego niestosownego. Jej celem było, jak podkreśliła, wyłącznie docenienie partnera.

To znaczy, wiesz co, bo ja jestem sportowcem. Dla mnie, jeżeli ktoś biegnie szybciej, to biegnie szybciej. (...) Taniec jest bardzo subiektywną formą. Subiektywnie oceniany. Tak, nie masz obiektywizmu, czyli nie ma, kto pierwszy dopłynie, ten wygrywa. A ja niestety mam takie podejście sportowe i uważam, że ci, którzy robią coś lepiej, powinni za to być doceniani. No ale oczywiście tak nie jest i mam pełną akceptację na to. Co nie zmienia faktu, że stwierdziłam fakt

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz opuścili plan programu "Taniec z Gwiazdami" bez pożegnania się z innymi uczestnikami. Ich wyjście zostało odebrane jako demonstracyjne i wzbudziło liczne kontrowersje. Uczestnik programu, Maurycy Popiel, próbował się z nimi pożegnać, jednak – jak relacjonował – Kaczorowska jedynie się uśmiechnęła i odeszła.

W podcaście "Call Me Mommy" Kaczorowska odpowiedziała wprost, czy żałuje swojej postawy:

Nie, bo ja bardzo chciałam docenić Marcina w tej przemowie. Nikomu nie umniejszyć, tylko powiedzieć ''byłeś super''. Byłeś super i dobrze, że wiesz, że tańczyłeś lepiej niż niejedna osoba, która została. I tak to jest niesprawiedliwe

Agnieszka Kaczorowska myśli o trzecim dziecku?

W tym samy podcaście Kaczorowska zdradziła również, czy myśli o trzecim dziecku. Jak podkreśliła, kocha być mamą, dlatego niczego nie wyklucza. Jednocześnie przyznała:

Ja kocham być mamą, ja niczego nie planuję, ja niczego nie oczekuję. (...) Pytasz mnie, czy mogłabym? Mogłabym, bo kocham być mamą. Czy planuję, nie planuję i nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czy chcę. Na ten moment jestem w takim momencie życia, że jestem skoncentrowana na moich dziewczynkach plus swojej pracy zawodowej. Co będzie w przyszłości? Nie wiem

Kaczorowska i Rogacewicz wychodzą ze studia DDTVN

Zobacz także: Tuż po 19:00 pojawiło się gorące nagranie Zillmann i Lesar. "Dziewczyny przesadziłyście"