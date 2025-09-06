Do tragicznego wypadku doszło 28 sierpnia w Radomiu, podczas treningów przed Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show. F-16 należący do zespołu akrobacyjnego Tiger Demo Team wykonywał manewr wychodzenia z pętli. W trakcie tego manewru maszyna zeszła zbyt nisko nad pas startowy i uderzyła w ziemię. W wyniku uderzenia samolot zapalił się, a jego szczątki rozrzucone zostały na obszarze około 35 hektarów. Pilot, major Maciej „Slab” Krakowian, zginął na miejscu.

Reklama

Prokuratura rozpoczęła śledztwo na dużą skalę po katastrofie F-16

Bezpośrednio po katastrofie rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą. W działaniach uczestniczyło ponad 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Żandarmerii Wojskowej. Wsparcia udzielili również saperzy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Celem operacji było zabezpieczenie kluczowych elementów wraku, w tym fotela pilota z mechanizmem katapultowym zawierającym materiały pirotechniczne.

Prokuratura bada kluczowy dowód ws. katastrofy F-16

Jak ustalił „Fakt”, jednym z najważniejszych dowodów w sprawie jest nagranie z osobistej kamery, którą miał na sobie major Krakowian. Kamera rejestrowała obraz z kabiny w trakcie tragicznego lotu. Prokurator Piotr Antoni Skiba poinformował, że Żandarmeria Wojskowa zakończyła wstępne prace nad analizą sprzętu. Nagrania mają zostać teraz poddane szczegółowej analizie, co może rzucić nowe światło na okoliczności wypadku.

Sprzęt jest sprawny, a nagrania zostały już zgrane i będą poddane szczegółowej analizie przekazał na łamach „Faktu” prok. Skiba.

Trzy możliwe przyczyny katastrofy F-16

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, przekazał, że prowadzone śledztwo bada trzy możliwe przyczyny katastrofy: awaria techniczna – trwa analiza sprawności technicznej maszyny oraz wszystkich systemów pokładowych; czynnik ludzki – badany jest stan zdrowia pilota, jego kondycja psychofizyczna oraz przygotowanie do lotu; kwestie logistyczno-techniczne – śledczy sprawdzają przygotowanie samolotu do lotu, dokumentację serwisową oraz procedury techniczne.

Na obecnym etapie prokuratura wyklucza udział osób trzecich.

Nie mamy informacji, które wskazywałyby na celowe działania. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy zaznaczył prok. Skiba.

Prokuratura przesłuchuje świadków

W toku śledztwa przesłuchano już 48 świadków. Prokuratura zabezpieczyła również dużą ilość dokumentacji technicznej związanej zarówno z pilotem, jak i samolotem. Zabezpieczono również nagrania rozmów prowadzonych między pilotem a kontrolerami lotu.

Równocześnie przeprowadzono przesłuchania członków personelu naziemnego oraz techników z baz lotniczych w Radomiu i Krzesinach. Działania te mają na celu ustalenie, czy wszystkie procedury przygotowania samolotu do lotu zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem.

Tragiczna śmierć majora Macieja Krakowiana cały czas budzi wielkie emocje w mediach. Niedawno prokuratura poinformowała, że śledztwo ws. katastrofy F-16 zostanie utajone.

Reklama

Zobacz także: Stało się w dzień pogrzebu pilota F-16. Komunikat napłynął nagle