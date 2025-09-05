Pod koniec sierpnia na lotnisku w Radomiu doszło do tragicznego wypadku. W trakcie prób przed pokazami lotniczymi zginął Maciej "Slab" Krakowian – doświadczony pilot F-16 i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland. Z ustaleń wynika, że pilot wykonywał tzw. beczkę, czyli manewr obrotu samolotu wokół osi poziomej. Prawdopodobną przyczyną katastrofy było przeciągnięcie samolotu na niskiej wysokości i utrata siły nośnej. Manewr zakończył się uderzeniem maszyny w ziemię. Krakowian nie przeżył.

Kim był Maciej "Slab" Krakowian?

Maciej Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów F-16 w Polsce. Miał ponad 1,4 tysiąca godzin nalotu, z czego około 1,2 tysiąca właśnie na F-16. Był absolwentem prestiżowej Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Przez 17 lat służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. W jednostce pełnił rolę instruktora i lidera zespołu pokazowego F-16 Tiger Demo Team Poland.

Krakowian z dumą reprezentował Polskę na międzynarodowych pokazach lotniczych. Jego kunszt został doceniony m.in. podczas Royal International Air Tattoo 2025 (RIAT), gdzie otrzymał nagrodę „As the Crow Flies Trophy”.

Pilot F-16 awansował po śmierci

5 września 2025 roku odbył się pogrzeb Macieja Krakowiana. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że tragicznie zmarły pilot został pośmiertnie awansowany na stopień podpułkownika. W komunikacie podkreślono, że był to żołnierz pełen pasji i oddany służbie ojczyźnie.

Hołd Krakowianowi oddał również szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W oświadczeniu napisał:

Dziś pożegnaliśmy podpułkownika Macieja »Slaba« Krakowiana – pilota Sił Powietrznych, instruktora, lidera zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland. Przez lata z dumą i honorem reprezentował Polskę i nasze lotnictwo wojskowe na najważniejszych pokazach lotniczych. Jego profesjonalizm, odwaga i poświęcenie służbie pozostaną wzorem dla przyszłych pokoleń pilotów. Cześć Jego Pamięci!

Zbiórka dla synów pilota

Maciej "Slab" Krakowian był nie tylko szanowanym pilotem, ale przede wszystkim mężem oraz ojcem dwóch synów - bliźniaków. Los chłopców, którzy w tak tragicznych okolicznościach stracili ojca, wstrząsnął opinią publiczną. Tuż po wypadku w sieci utworzono zbiórkę pieniędzy na zabezpieczenie rodziny pilota F-16. Dotychczas zebrano już przeszło 2 miliony złotych!

To oficjalna i autoryzowana zbiórka dla dzieci majora „Slaba”, na pomoc w najtrudniejszym czasie ich życia oraz na zabezpieczenie ich przyszłości - przyszłości takiej, jaką wymarzył sobie dla nich tata. 100% środków ze zbiórki zostanie przeznaczonych na ten cel i wsparcie synków majora można przeczytać.

Dziś odbył się pogrzeb pilota, który na prośbę rodziny, był wolny od kamer i reporterów.

Stało się w dzień pogrzebu pilota F-16, fot. X/Sztab Generalny WP

