Martyna Wojciechowska przekazała radosne wieści. Chodzi o Kabulę
Martyna Wojciechowska przekazała za pośrednictwem Instagrama radosne wieści na temat swojej adoptowanej córki. Podróżniczka pojechała do Tanzanii, by świętować jej kolejne wyjątkowe osiągnięcie. Posypały się gratulacje.
W 2017 roku Martyna zaadoptowała Kabulę Nkalango Masanja z Tanzanii, którą poznała przy pracy nad programem "Kobieta na krańcu świata". Poruszyła ją historia prześladowania Kabuli z powodu albinizmu. Dzięki adopcji dziewczyna mogła kontynuować naukę, a Martyna chętnie dzieli się w mediach społecznościowych jej sukcesami. Ostatnio przekazała kolejną radosną wiadomość - Kabula właśnie ukończyła studia!
Martyna Wojciechowska pochwaliła się sukcesem Kabuli
Kabula Nkalango Masanja doświadczyła w życiu wielu dramatycznych wydarzeń, w tym brutalnych prześladowań z powodu albinizmu. W wieku 12 lat została zaatakowana i straciła rękę. Jej historia poruszyła Martynę Wojciechowską, która poznała ją podczas realizacji programu "Kobieta na krańcu świata" i w 2017 roku zdecydowała się ją zaadoptować, dając jej szansę na lepszą przyszłość.
Dzięki wsparciu dziennikarki, Kabula mogła podjąć studia prawnicze w Tanzanii. W środę 17 grudnia Wojciechowska poinformowała, że jej adoptowana córka oficjalnie ukończyła naukę na Uniwersytecie w Aruszy, osiągając kolejny ważny etap w swoim życiu.
Przez obecną sytuację polityczną i protesty w Tanzanii ceremonia rozdania dyplomów była przekładana trzy razy. Dużo dodatkowego stresu i napięcia, ale w końcu nadszedł ten
Martyna Wojciechowska opublikowała poruszający wpis
Martyna Wojciechowska od lat podkreśla, jak ogromną drogę przeszła Kabula - od nieśmiałej dziewczynki po świadomą i zdeterminowaną młodą kobietę. W poruszającym wpisie dziennikarka opisała, co tak naprawdę oznaczała dla jej adoptowanej córki decyzja o wyborze studiów prawniczych.
Pamiętam ją jako dziewczynkę, która mówiła cicho, ale myślała odważnie. Dla Kabuli decyzja o studiach prawniczych to był nie tylko wybór zawodu. To narzędzie do zmiany świata, w którym osoby z albinizmem wciąż muszą walczyć o podstawowe prawa. To głos dla tych, którzy go nie mają. To sprzeciw wobec niesprawiedliwości, która zbyt często bywa normą
Martyna Wojciechowska poinformowała, że Kabula nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach i rozpoczęła już kolejne studia. Dziennikarka podkreśliła, że z dumą obserwuje jej dalszą drogę i rozwój.
Dziś patrzę na nią z ogromnym wzruszeniem. Bo jej historia udowadnia, że warto mieć odwagę marzyć. Ale to też dowód na to, że potrzebni są właściwi ludzie we właściwym momencie. Wiele osób uwierzyło w Kabulę te 10 lat temu, daliście jej skrzydła. A Ona wykazała się niezwykłą wiarą, pracowitością i determinacją
Fani Martyny Wojciechowskiej natychmiast zasypali Kabulę gratulacjami.
Gratulacje
O wow! W kobietach siła!
Brawo Kabula!
