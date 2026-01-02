Kayah od lat zachwyca polską publikę zarówno wyśmienitą muzyką, legendarnym już wokalem, niezapomnianymi koncertami, jak i swoją osobowością. Gwiazda nieraz dzieliła się swoimi emocjami nie tylko ze sceny, lecz także w mediach społecznościowych. Tym razem kilka przejmujących akapitów skierowała do swoich obserwatorów we wpisie na Instagramie i to tuż po sylwestrze. Jakie emocje towarzyszą teraz artystce?

Kayah rozpoczęła rok od emocjonalnego wpisu: "dobrze wiecie..."

Kayah zdecydowała się napisać kilka słów tuż po rozpoczęciu się nowego roku. Na bieżąco dzieląc się ze swoimi fanami zarówno zawodową działalnością, jak i prywatnymi relacjami, nawiązała do jej niełatwych doświadczeń z 2025 roku.

Kochani, jaki ten rok był dla mnie, dobrze wiecie. Nie ma co podsumowywać, na szczęście już za nami. Mam ogromną nadzieję, że ten nowy będzie dużo łaskawszy dla mnie. Bardzo na to liczę. wyznała Kayah

W lutym 2025 roku artystka podzieliła się informacją o śmierci swojego ojca, a we wrześniu przyszło jej się zmierzyć z odejściem mamy Krysi. Choć artystka mogła liczyć na ogrom wsparcia, to w wywiadach przyznawała, że przeżywanie żałoby jest dla niej szczególnie trudne.

W dalszej części wpisu Kayah wyraziła wdzięczność względem swoich fanów, którzy cały czas wyczekują nowości w jej muzycznej działalności, i subtelnie zapowiedziała nadchodzące w 2026 roku projekty.

Mam też nadzieję, że przyniesie (nowy rok, przyp. red.) dużo nowości muzycznych, na które tak czekacie. Za co jestem Wam ogromnie wdzięczna 🙌🏼 dodała Kayah

Na koniec wokalistka złożyła swoim obserwatorom szczególne życzenia, nawiązujące do jej prywatnych przeżyć ze stratą bliskich osób.

Życzę Wam, by Nowy Rok przyniósł Wam dużo zdrowia, dobra i radości, ale też żeby nikogo Wam nie zabrał. napisała Kayah

Pod instagramowym wpisem nie brakuje komentarzy internautów wspierających gwiazdę i życzących jej wiele dobrego na nadchodzące dwanaście miesięcy.

Kayah na sylwestrze w Katowicach

W tym roku Kayah celebrowała zakończenie starego i nadejście nowego roku w Katowicach. Była tam jedną z głównych gwiazd sceny telewizyjnego sylwestra Telewizji Polskiej, na której występowała między innymi razem z Dodą, Roksaną Węgiel, Piotrem Kupichą, Stingiem, Justyną Steczkowską, Viki Gabor, Ich Troje, Mandaryną, CLEO i Kubą Badachem. Co więcej, w duecie z Marylą Rodowicz wykonały tego wieczoru wspólnie hit "Małgośka", który porwał katowicką publiczność.

