5 listopada Kayah skończyła 58 lat. Z tej okazji opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowo osobisty wpis. Artystka nie ukrywała, że to jedne z najtrudniejszych urodzin w jej życiu. We wpisie na Instagramie zdradziła, że są to jej pierwsze urodziny bez rodziców oraz ukochanego psa, który odszedł na początku tego roku.

Kayah opublikowała gorzki wpis w 58. urodziny

Kayah, znana z otwartości wobec fanów, opublikowała poruszające słowa. Wokalistka przyznała, że to wyjątkowo trudne urodziny, być może najtrudniejsze w jej życiu ze względu na stratę najbliższych, która niedawno ją dotknęła. Podziękowała internautom za wsparcie, które od nich otrzymała, gdy nie było jej łatwo.

Kochani, to nie są łatwe urodziny, bo pierwsze bez rodziców i pieseła, ale... zrobiliście mi ten dzień przepięknie! Dziękuję z całego serca za ogrom dobra, który płynie z każdej możliwej strony. Czytam sobie wasze wiadomości, oglądam relacje, telefon dzwoni non stop. Wdzięczność milion! I od razu lżej na serduchu! Kocham! napisała.

Kayah straciła rodziców i psa

Ostatni rok był dla wokalistki niezwykle trudny. W lutym zmarł ojciec Kayah, a 30 sierpnia o godzinie 23:20 odeszła mama, Krysia. Artystka przekazała wówczas wiadomość fanom słowami: „Zastanawiałam się, czy powinnam, ale potem myślałam, że jednak tylu ludzi ją znało i należy im się ta informacja. Moja mama Krysia zmarła wczoraj o 23.20. Nic więcej nie napiszę”.

Jakby tego było mało, w lutym odeszło również ukochane zwierzę Kayah. Wokalistka żegnała swojego psa słowami: „Nigdy już nie ucałuję Twoich łapek. Bóg dał mi Ciebie i tak nagle zabrał. Tym samym strącił mnie w bezkresną ciemność. Żegnam Cię z ogromną częścią siebie. Choć aż się dziwię, że jeszcze tam coś po spojrzeniu prawdzie w oczy przez ostatnie dwa lata zostało”.

