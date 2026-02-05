We wtorek Marta Nawrocka, pierwsza dama, spotkała się z Dorotą Rabczewską, znaną szerzej jako Doda. Informacja ta wywołała spore poruszenie, szczególnie w mediach społecznościowych. Spotkanie to poprzedziło kolejne, znacznie bardziej emocjonalne wydarzenie, które miało miejsce już następnego dnia. Marta Nawrocka wygłosiła z pałacu prezydenckiego poruszający apel związany z problemem, który dotyka milionów ludzi na całym świecie.

Przejmujący apel Marty Nawrockiej

W środowe popołudnie, dzień po spotkaniu z Dodą, z oficjalnego konta pałacu prezydenckiego opublikowano przejmujące nagranie z udziałem Marty Nawrockiej. Pierwsza dama przemówiła do obywateli z poruszającym apelem, który wywołał silne emocje.

W nagraniu pierwsza dama nie tylko zwróciła uwagę na dramatyczną rzeczywistość tysięcy osób, które każdego roku zmagają się z chorobą nowotworową, ale także nawoływała do działania, przypominając o konieczności profilaktyki.

W każdej ciemności trzeba umieć dostrzec światło. Nawet jeśli choroba zmienia codzienność, niech nigdy nie zabiera radości życia i nadziei na to, że wszystko będzie dobrze. Warto dać sobie szansę, widzieć o sobie wszystko, wykonywać regularne badania. Odważmy się, to też jest siła

Jej słowa odbiły się szerokim echem w przestrzeni publicznej.

Światowy dzień walki z rakiem – Marta Nawrocka zabiera głos

Przemówienie Marty Nawrockiej zostało opublikowane w związku z przypadającym 4 lutego światowym dniem walki z rakiem. W swoim przesłaniu prezydentowa wyraziła solidarność z osobami chorymi oraz ich rodzinami.

Chcę wyrazić swoją solidarność z tymi, których świat zatrząsł się w posadach. Którzy usłyszeli diagnozę: rak. (...) Wiem, jak ogromne znaczenie - obok leczenia - ma dobre słowo i obecność drugiego człowieka. To dar nie do przecenienia

Marta Nawrocka poruszyła w swoim przemówieniu także temat profilaktyki. Zaapelowała do obywateli, by nie odkładali badań i zatroszczyli się o swoje zdrowie.

Jej słowa wywołały ogromne poruszenie i zostały uznane za jeden z najmocniejszych publicznych komunikatów Marty Nawrockiej od początku jej działalności jako pierwszej damy.

